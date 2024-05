A Federação dos Camarões (FECAFOOT), liderada por Samuel Eto'o, anunciou esta quarta-feira, a destituição da equipa técnica liderada pelo treinador belga Marc Brys e nomeou uma nova equipa técnica interina, sob a liderança de Martin Ndtongou Mpile, que já tinha liderado a seleção olímpica.

Mais um episódio na conflituosa relação entre o presidente da federação e o governo camaronês, depois de, na véspera, um encontro entre Samuel Eto'o e Marc Brys ter terminado com uma acesa troca de palavras, devido à presença de um conselheiro do ministro dos Desportos.

No comunicado divulgado esta quarta-feira, a FECAFOOT considera que o comportamento do ex-selecionador, na reunião na véspera, foi «inaceitável» e apontou várias falhas ao treinador belga, desde logo, a recusa em apresentar um plano de preparação para os próximos jogos com Cabo Verde e Angola, inseridos na qualificação para o Mundial2026.