A Federação dos Camarões revelou esta segunda-feira uma lista de 62 jogadores que ficaram impedidos de participar nas competições nacionais devido a problemas de identificação, quase todos relacionados com dúvidas em relação a datas de nascimento.

A lista devia salientar os jogadores considerados aptos a participar nas competições dos Camarões, mas o que salta à vista é o elevado número de jogadores «riscados» com a indicação de «dupla identidade».

Entre os casos detetados está o de Wilfred Nathan Douala [na fotografia do artigo] que já tinha sido alvo de polémica na última CAN (Taça das Nações Africanas), por aparentar ter mais do que os 17 anos que apareciam na sua ficha de identificação.