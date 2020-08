O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do basquetebolista norte-americano Cameron Jackson.

O poste de 24 anos chega ao clube encarnado após uma época na principal liga alemã, primeiro ao serviço do Syntainics MBC, depois no MHP Riesen Ludwigsburg. No total, realizou 22 jogos com uma média de 6,7 pontos, 3,6 ressaltos e 0,9 assistências por partida.

«Espero uma época com sucesso depois do período vivido na Alemanha, aprendi bastante sobre o que é necessário fazer para singrar como jogador profissional», disse o jogador, citado pelo site do Benfica.

Em sentido contrário, os encarnados anunciaram a saída de Gonçalo Delgado, após três anos no clube.

«Procuro outros campeonatos, para adquirir mais experiência e maturidade, para poder um dia vir a dar um maior contributo a este clube», afirmou o poste, citado pelos canais do clube.

Segundo o Benfica, o plantel para a temporada 2020/21 está agora fechado.