Com a decisão da UEFA em adiar o Euro 2020 para o próximo ano devido à pandemia de coronavírus, Portugal passou a ser o segundo campeão europeu mais longo da história.



A seleção nacional, que conquistou venceu o Europeu de 2016 em França, será detentora do título pelo menos por cinco anos. É, portanto, a segunda seleção que mais tempo deteve esse estatuto logo atrás de Espanha.



De resto, só «La Roja» conseguiu fazer melhor. Os espanhóis venceram o Campeonato da Europa de 2008 na Áustria e na Suíça e, quatro anos mais tarde, repetiram o feito na Polónia e na Ucrânia. No total, Espanha deteve o estatuto de campeã da Europa durante oito anos.