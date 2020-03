A UEFA anunciou esta terça-feira o adiamento do Europeu para 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

O Campeonato da Europa estava marcado para decorrer em 12 cidades, entre 12 de Junho e 12 de Julho de 2020. As novas datas propostas são entre 11 de Junho e 11 de Julho de 2021, precisamente as mesmas da Copa América, que também foi adiada.

«A saúde de todos os envolvidos no jogo é a prioridade, assim como evitar qualquer pressão desnecessária nos serviços de saúde pública dos locais onde decorrem os jogos», pode ler-se na nota do organismo que rege o futebol europeu.

O comunicado acrescenta que este adiamento permitirá «completar as competições domésticas que estão suspensas devido à emergência da Covid-19.»

A UEFA esteve esta terça-feira reunida por videoconferência com os representantes das 55 federações nacionais de futebol, com a Associação Europeia de Clubes (ECA), e ainda com a Associação das Ligas Europeias e a FIFPro.

Na nota da UEFA não faz referência à solução encontrada para o que falta disputar da Liga dos Campeões e Liga Europa, dizendo apenas: «As decisões sobre datas para outras competições da UEFA, de clubes ou selecções, masculinas e femininas, serão tomadas e anunciadas oportunamente.»