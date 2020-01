Depois da eliminação da Taça de Portugal, prova na qual foi sensação, o Canelas 2010 regressou ao Campeonato de Portugal com uma derrota por 2-0 em Felgueiras esta segunda-feira, num jogo marcado por duas expulsões na formação gaiense, com tensão à mistura.

Antes de um livre a favor dos visitantes, o defesa Vítor Fonseca, aos 50 minutos, em direção à área ofensiva, encarou um adversário num desentendimento. Após um ligeiro empurrão, o contínuo tirar de satisfações resultou num soco a Pedro Marques, jogador do Felgueiras, que valeu o vermelho direto ao jogador do Canelas. Com os nervos à flor da pele, Fonseca acabou mesmo por agarrar ainda o próprio colega de equipa, o guardião João Matos, pelo colarinho da camisola.

Aos 59 minutos, Vítor Borges travou um contra-ataque a meio campo, conduzido por Pintassilgo, viu o cartão vermelho direto e continuou em protestos constantes com o árbitro da partida, Sérgio Soares.

