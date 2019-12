Vasco Faísca foi oficializado como substituto de Rúben Amorim no comando da equipa B do Sp. Braga.

O técnico, de 39 anos, assinou por dois anos e meio, deixando o comando técnico do Olhanense, clube algarvio que lidera a Série D do Campeonato Portugal.

Agora, o antigo jogador vai assumir a equipa que está no segundo lugar da Série A do mesmo escalão, com os arsenalistas a justificarem a aposta em Faísca.

«A SAD entende que Vasco Faísca se enquadra no perfil definido para o projeto da equipa B, que tem como objetivo primordial potenciar e valorizar os jovens jogadores», lê-se no site oficial.