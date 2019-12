A troca de Sá Pinto por Rúben Amorim «marca uma nova etapa» no Sp. Braga. António Salvador acredita que é com Rúben Amorim no comando técnico que os bracarenses vão «conseguir fazer o que ainda não foi feito e elevar o clube ao mais alto patamar», relembrando que o novo técnico representou o Sp. Braga como jogador em «épocas fundamentais para o salto do clube» nos últimos anos.

«Reconheço-lhe valor profissional e humano. Ambos sabemos o caminho que este clube tem traçado e queremos que ele cresça no futuro. Sabemos o lugar a que pertencemos e é lá que queremos estar e vamos estar. Temos de fazer mais e melhor, nunca perdendo a cidade desportiva como uma referência», disse o líder máximo do clube bracarense na apresentação do novo técnico.

Salvador apontou três pilares como fundamentais no Sp. Braga, apontando Rúben Amorim para os conseguir: «ganhar, praticar bom futebol e valorizar a formação». De resto, foi de forma enigmática e com base nestes três argumentos que António Salvador explicou a saída de Sá Pinto do comando técnico.

Mais do que explicar a saída do anterior técnico, Salvador reforçou a ascensão de Rúben Amorim da equipa B para a equipa principal. «O Rúben Amorim chega a este cargo porque tem conhecimento e capacidade para o assumir. Será mais um dos grandes treinadores que o Sp. Braga projeta para o futebol internacional. As qualidades do Rúben Amorim no treino, na relação com o grupo de trabalho e na preparação do jogo são os principais atributos», frisou.

Para além disso, António Salvador reforçou o conhecimento que Rúben Amorim tem do «espírito e da mentalidade» que impera no Sp. Braga, algo que o técnico «conhece e interpreta como poucos».