A Guiné-Bissau empatou esta segunda-feira frente à Serra Leoa (2-2), em jogo da segunda jornada do grupo A da qualificação para a CAN 2023.

Jorginho bisou em três minutos, aos 49 e aos 52, para dar vantagem à Guiné, mas a expulsão de Sana Gomes, aos 57 minutos, mudou o rumo do jogo.

A jogar com um a mais, a formação visitada foi atrás do resultado e conseguiu resgatar um ponto: Augustus Kargbo reduziu aos 77 minutos e Musa Noah fez o 2-2 a dois minutos dos 90.

Na Guiné-Bissau, jogaram Nanu, lateral emprestado pelo FC Porto ao FC Dallas, Sori Mané, do Moreirense, Alfa Semedo, do Vitória de Guimarães, e Bura, do Farense.

A Guiné-Bissau está assim no segundo lugar do grupo, com menos dois pontos do que a Nigéria, de José Peseiro, que já esta tarde fez história na goleada a São Tomé e Príncipe. A Serra Leoa está em terceiro, com um ponto.