Novamente com Islam Slimani no onze titular, a Argélia somou esta quarta-feira a segunda vitória na fase de apuramento para a CAN 2023, em casa da Tanzânia, por 2-0.

Ramy Bensebaini abriu o marcador aos 45+2 minutos e, já sem o avançado do Sporting em campo, Mohamed Amoura fechou a contagem a um minuto do fim.

Decorridas duas jornadas, a Argélia lidera o grupo F, com seis pontos, mais quatro do que o Niger, segundo classificado, que empatou ante o Uganda.

Já o Moçambique venceu em casa do Benin, por 1-0, em jogo do grupo L.

Geny Catamo, extremo que esteve emprestado pelo Sporting ao Vitória de Guimarães esta época, fez o único golo do encontro à passagem do minuto 38.

A seleção moçambicana segue no segundo lugar, a dois pontos do líder Senegal, que bateu o Ruanda.