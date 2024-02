Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, manifestou o desejo de vencer esta sexta-feira a Nigéria, do compatriota José Peseiro, nos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023), e de conquistar a prova.

Em conferência de imprensa, o treinador português admitiu que a missão não vai ser fácil, devido ao potencial da Nigéria, que já tem três títulos continentais, ao contrário de Angola, que nunca passou dos quartos de final.

«Para nós é uma grande oportunidade poder estar amanhã [sexta-feira] diante da Nigéria, um colosso africano, um digno representante do futebol africano a nível mundial, até por todas as representações que já teve em Campeonatos do Mundo», destacou.

Pedro Gonçalves diz que vai «jogar com uma seleção extremamente poderosa», mas que olha «para este jogo com a perspetiva de uma oportunidade que foi conquistada com muito trabalho, com muito suor, resiliência, com muita determinação».

«Até aqui passámos várias metas e fomos ultrapassando várias barreiras e dissemos que, chegando aos quartos de final, a nossa ambição vai ser sermos imortais, e o ser imortal é chegar à final e conquistar essa final», assumiu.

José Peseiro: «É um prazer jogar com um país irmão»

O selecionador nigeriano, José Peseiro, também admitiu que este não vai ser um jogo fácil para a sua equipa, dizendo que «é um prazer jogar contra um país irmão».

«Dou os parabéns a Angola pelo trabalho que tem feito, os seus jogadores, o seu treinador, e com certeza a sua estrutura. Conhecemos a equipa de Angola, conhecemos os jogadores, sabemos do valor que eles têm, da qualidade que eles têm, sabemos da capacidade de sacrifício que eles têm, da disciplina, é uma equipa que defende e é muito solidária», referiu.

Apesar de dizer que respeita Angola, como respeitaria se fosse «outra qualquer, pois, está nos quartos de final e uma equipa que merece estar nos quartos de final, com certeza tem os seus objetivos».

«Nós queremos vencer tal como Angola quer vencer, estamos confiantes e sabemos que vai ser um jogo difícil, duro e de grande emoção, mas queremos vencer», garantiu.

As duas seleções já se defrontaram por doze vezes, com ligeira vantagem para as Superáguias que venceram três vezes contra duas dos Palancas, com sete empates pelo meio.

O último confronto entre ambos foi já em 2018, no CHAN, competição africana reservada para jogadores que atuam nos campeonato internos, com os nigerianos a vencerem por 2-1.

Angola vai defrontar a Nigéria na sexta-feira, nos quartos de final da 34.ª edição da Taça das Nações Africanas, no estádio Félix Houphouet-Boigny, em Abidjan, a partir das 17h00.