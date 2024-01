Vinicius Júnior não ficou indiferente aos festejos da África do Sul, aquando do segundo golo frente a Marrocos, no encontro que encerrou os «oitavos» da CAN.

Para lá do minuto 90, Mokoena assinou um brilhante livre, que sentenciou a eliminatória. E, num momento combinado, a maioria dos jogadores dos «Bafana Bafana» reuniu-se e replicou um dos festejos de Cristiano Ronaldo.

Uma hora após o apito final, Vini Jr. recorreu às redes sociais para lembrar: «Todos amamos o CR7».