O selecionador da Gâmbia, Tom Saintfiet, prestou declarações à BBC após os acontecimentos que a sua equipa viveu esta quarta-feira, quando o avião em que viajavam teve de aterrar de emergência devido à falta de oxigénio a bordo, que fez com que vários jogadores adormecessem.

«Adormecemos todos porque faltou oxigénio e alguns jogadores nem sequer conseguiam acordar. As pessoas ficaram com dores de cabeça e se o voo durasse mais 30 minutos, toda a equipa teria morrido. O estranho é que as máscaras de oxigénio não saíram, mas ainda bem que o piloto percebeu que se tratava de uma situação mortal e voltou para trás. Mas ainda estamos em choque», começou por dizer o técnico belga.

«Alguns jogadores não puderam treinar por causa do que aconteceu. Ainda têm dores de cabeça e isso é preocupante, enquanto alguns jogadores ainda estão tontos. Treinámos para aliviar o stress. Queremos lutar e morrer pelo país no campo, não fora dele», concluiu.

A Air Côte d'Ivoire, companhia oficial da CAN 2023, informou posteriormente que a tripulação decidiu voltar devido a um problema de pressurização, mas que o problema poderia ter sido resolvido por um mecânico em terra, algo que não aconteceu devido aos atrasos da anteriores da tripulação.

Os escorpiões alteraram os planos e vão agora viajar num Airbus 319, fornecido pela Air Côte d'Ivoire, partindo de Banjul para Yamoussoukro, capital da Costa de Marfim, esta quinta-feira às 16h. O primeiro jogo da Gâmbia é segunda-feira, dia 15, frente ao Senegal.