O Burkina Faso juntou-se aos Camarões no lote das seleções já apuradas para as meias-finais da CAN 2022. A seleção orientada por Kamou Malo afastou a Tunísia graças a um golo solitário de Dango Ouattara, avançado do Lorient.



Os tunisinos melhoraram na segunda parte, mas não conseguiram bater o ex-Belenenses Koffi. Nem mesmo com mais um elemento em campo - Ouattara foi expulso após recurso ao VAR - os jogadores da Tunísia conseguiram chegar, pelo menos, à igualdade.



O Burkina Faso fica à espera do vencedor da eliminatória entre Senegal e Guiné Conacri para saber quem defrontará nas meias-finais.



Veja o golo: