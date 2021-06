Incrível!



Josué Duverge foi protagonista do encontro entre o Haiti e o Canadá, da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022. Titular pelos haitianos, o guarda-redes que alinha no Vitória de Setúbal recebeu um atraso de um companheiro e inexplicavelmente, falhou o pontapé e introduziu a bola na própria baliza.



Duverge, de 21 anos, nasceu no Canadá e agora foi protagonista de um dos autogolos mais incríveis da história contra a seleção do país onde nasceu.



Veja: