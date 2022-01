Após a segunda vitória em igual número de clássicos frente ao Benfica, Sérgio Conceição promoveu uma sessão de trabalho no dia 31 e concedeu o fim de semana de folga ao plantel, que regressou ao Olival nesta segunda-feira.



Fábio Vieira, o autor do primeiro golo no triunfo frente à formação encarnada (3-1), aproveitou a pausa para visitar a Serra da Estrela - tal como Bruno Costa, de resto - e fez uma declaração de amor à companheira, Carina Raquel, através das redes sociais.



«A teu lado tudo fica mais fácil», escreveu o esquerdino de 21 anos, gerando vários comentários. «Sem dúvida», atirou por exemplo Bruno Costa, que também participou na «escapadinha», a par da companheira e de um casal amigo.

Os adeptos do FC Porto aproveitaram a publicação para saudar o momento de forma de Fábio Vieira. «Até marcar ao Benfica», escreveu um. «Ao lado do Vitinha também é espetáculo», brincou outro, com humor.



