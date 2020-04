Carles Pérez trocou o Barcelona pela Roma em janeiro, mas revelou que podia ter-se mudado para o Benfica antes, quando ainda atuava pela formação secundária dos catalães.

Pérez falava da saída do Barça quando chegou Quique Setien quando confessou: «Foi um pouco duro. Doeu-me mais pelo modo como eu sempre os tratei. Creio que foi depois do ano na segunda divisão tive ofertas de equipas como o Benfica e outros, mas decidi ficar outro ano, no terceiro escalão para tentar chegar à primeira equipa», disse ao jornalista David de Las Heras, no youtube.

«No ano seguinte igual, tive ofertas, mas sempre disse que não. Como aconteceu agora, chegaram equipas como o Chelsea a pagar muito dinheiro. Nunca fui, sempre fiquei e doeu-me mais por isso», admitiu.

Já a mudança para a Itália teve um fator decisivo: «Tinha ofertas de vários sítios, mas como já disse, quando tens de decidir e há um treinador que te chama é o que mais confiança te dá. O Paulo Fonseca ligou-me e deu-me confiança plena.»