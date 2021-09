Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito com os reforços que o Sp. Braga anunciou quase em cima do fecho da janela de mercado. Com a inclusão de Yan Couto, Diogo Leite e Chiquinho, o técnico dos arsenalistas considera ter «um plantel equilibrado».

«Quero dar os parabéns ao departamento de ‘scouting’ pelo trabalho espetacular realizado com as contratações, vendas e saídas. Estes jogadores vieram acrescentar qualidade ao plantel. Aceitaria qualquer plantel e, com estas três prendas, mais satisfeito fiquei com esse ‘upgrade’.”, afirmou, salientando ainda a presença de 10 jogadores provenientes da formação que trabalham regularmente com a equipa principal – Hornicek, Fabiano, Bruno Rodrigues, Buta, Gorby, Roger, Vítor Oliveira, Moura, Rodrigo Gomes e Guilherme.

Questionado sobre Fábio Martins, de quem se falou nos últimos dias poder sair para o mercado árabe, ainda aberto, o técnico disse que o médio criativo tem jogado pelo rendimento que tem apresentado e comparou a sua evolução à de Iuri Medeiros.

«O Iuri Medeiros tem uma grande capacidade técnica, com um jogo interior fortíssimo, mas na reação à perda de bola era 0 e tinha um trabalho defensivo muito deficiente. Lançámos-lhe um desafio e, dois meses depois, era um jogador completamente diferente. Teve uma progressão enorme. Quando se joga só com bola, é-se só meio jogador. Ele deu a volta à vida dele. Foi lançado esse desafio também ao Fábio, aliar a técnica à capacidade defensiva, ele já estava num patamar acima do Iuri nesses aspetos, mas tinha muito para evoluir», disse hoje em conferência de imprensa.

O defesa central David Carmo só deve regressar em janeiro de 2022, porque o departamento clínico entendeu «que a pressa é má conselheira» na recuperação de jogadores: «O departamento médico entendeu que é preciso mais tempo de maturação para regressar e só deve voltar quando estiver a 100%, daí também a vinda do Diogo Leite.»

O treinador fez a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, considerando que será «uma das saídas mais difíceis do campeonato», tendo-a colocado até num patamar acima das deslocações aos terrenos do Marítimo e do Moreirense, que os bracarenses venceram.

«Parece um jogo da UEFA, por ser um árbitro estrangeiro [o francês Willy Delajod], será um jogo difícil, mas vamos à luta e querer trazer os três pontos», disse.

Sobre o facto de o jogo ser arbitrado por um juiz estrangeiro, Carlos Carvalhal disse «confiar muito nos árbitros portugueses»: «O nível da arbitragem portuguesa subiu muito nos últimos 10, 20 anos, mesmo a nível da credibilidade, está muito acima. Os árbitros cometem erros, mas vão para fazer o seu melhor. Não tenho a preocupação de saber quem é o árbitro, já me aconteceu saber no dia do jogo. Amanhã [sábado], é uma experiência nova e espero que seja o mais discreto possível.»

Sporting de Braga, quinto classificado, com sete pontos, e Paços de Ferreira, oitavo, com seis, defrontam-se a partir das 15h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.