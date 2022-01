O treinador adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, voltou a substituir Ruben Amorim em conferência de imprensa, mas confirmou que o técnico dos leões já vai estar no banco no encontro desta terça-feira, diante do Leça.

«O Ruben vai recuperar [da covid-19] a tempo de estar amanhã no banco, é uma boa notícia. Felizmente vai acontecer», disse em conferência de imprensa.

Recuperados estão também Gonçalo Inácio, que tinha testado positivo à covid-19, e o espanhol Pedro Porro, que estava a contas com uma lesão muscular.

«O Inácio já está disponível a 100 por cento e o Porro também. Poderá ser titular ou não, temos muitas opções, quer para a direita, quer para a esquerda ou central», frisou.

Quanto ao onze inicial, Carlos Fernandes não quis «ajudar ninguém», mas assinalou a disponibilidade de Zouhair Feddal e a ausência do juvenil Rodrigo Ribeiro dos convocados. «O Feddal está disponível, pode ir a jogo, mas podem jogar o [Matheus] Reis, o Inácio, o Vinagre, temos várias combinações.»

«O Rodrigo Ribeiro ontem treinou connosco. Falamos-lhe que o Sporting tem um projeto a longo prazo. O Rodrigo não vai ser convocado para este jogo da Taça. O que fizemos foi aproveitar que ele não tinha tido minutos para chamá-lo e fizemos trabalho de finalização com ele. Por exemplo, o Nazinho e o Gonçalo Esteves também fizeram trabalho de cruzamento. Aproveitando o facto de o Bragança estar de fora para este jogo fez-se também trabalho de remate de fora da área, para tentarem marcar golos como o Palhinha [risos]. Acreditámos no Rodrigo como na formação em geral. Temos de ter presentes que a qualquer momento a oportunidade pode surgir e todos os jogadores têm de estar preparados para isso», acrescentou.

O Sporting defronta o Leça nos quartos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira, em Paços de Ferreira.