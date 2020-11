Adversários no passado domingo, Carlos Vinícius e Krovinovic trocaram camisolas após a vitória do Tottenham no terreno do West Bromwich.

Foi o próprio médio croata a dar conta desse momento numa publicação nas redes sociais, em que lembrou a ligação ao Benfica de ambos. «Muito Benfica numa só foto», escreveu.

Refira-se que os dois estão ligados contratualmente aos encarnados. Vinícius está emprestado ao Tottenham, Krovinovic ao WBA.