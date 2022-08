Alguns dias depois de o Casa Pia ter solicitado que o jogo com o Benfica se realize em Leiria devido à falta de condições do relvado do Jamor, a Liga confirmou que a partida da 2.ª jornada vai mesmo realizar-se no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.

«Em consequência do antes exposto, e verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a Direção Executiva autorizou, que o jogo n.o 10204 Casa Pia AC vs SL Benfica (...) seja realizado no Estádio Municipal de Leiria», lê-se em comunicado.

O Casa Pia-Benfica realiza-se a 13 de agosto, um sábado, às 18h00.

Recorde-se que Estádio Pina Manique está em obras, razão pela qual os gansos terão de jogar em casa emprestada nos próximos meses.