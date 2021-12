O Rio Ave não falhou na visita a Pina Manique e alcançou o Casa Pia no segundo lugar da II Liga. Os 'gansos' entraram na partida com mais três pontos e podiam cavar um fosso grande para os vilacondenses, mas foram incapazes de responder ao golo de Pedro Mendes, avançado cedido pelo Sporting.



As duas equipas ficam agora a cinco pontos do Benfica B, líder da II Liga.



FICHA DE JOGO:



Árbitro: Manuel Mota



CASA PIA: Ricardo Batista; Kelechi, Vasco Fernandes (Camilo, 80) e Zolotic (Hebert, 86); Lucas Soares, Taira (Banjaqui, 68), Neto (Nuno Borges, 68) e Leonardo Lelo; Godwin, João Vieira (Sanca, 80) e Jota.



Treinador: Filipe Martins



RIO AVE: Jhonatan; Costinha, Aderllan Santos, Pantalon e Pedro Amaral (Hugo Gomes, 87); Joca (João Graça, 74), Vítor Gomes, Joca e Sávio (Alhassane, 81); Aziz e Pedro Mendes (Ukra, 87).



Treinador: Luís Freire



Golo: Pedro Mendes (57 minutos)