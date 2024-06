O Dordrecht dos Países Baixos anunciou esta sexta-feira um acordo final com o Casa Pia para a cedência, a título definitivo, do central Ruben Kluivert, filho do antigo internacional Patrick Kluivert e irmão de Justin Kluivert, avançado do Bournemouth.

O defesa de 23 anos fez apenas uma temporada no Dordrecht, onde disputou vinte jogos no segundo escalão, depois de ter sido contratado ao Utrecht, onde fez toda a formação.

«Embora estejamos tristes pela partida do Ruben, estamos orgulhosos e felizes por ele poder dar um passo tão grande. Desejamos-lhe todo o sucesso no Casa Pia», destacou o clube que esta época está de volta ao primeiro escalão do futebol neerlandês.