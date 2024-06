O Casa Pia vendeu Kevin Krygard ao Lillestrom, da Noruega, tendo o médio assinado um vínculo de quatro temporadas.

O jogador norueguês de 24 anos foi contratado em janeiro, proveniente do Haugesund. Apenas somou 56 minutos, entre três jogos.

«A estadia em Portugal não foi tão bem sucedida e sinalizei logo que queria voltar a casa. Desde então, o Lillestrom demonstrou uma enorme vontade de fazer acontecer», afirmou Krygard, em declarações aos meios do Lillestrom.

Ainda sem oficialização da transferência por parte do Casa Pia, e sem detalhar valores, a imprensa norueguesa tem colocado o negócio na ordem de um milhão de euros.

O Casa Pia concluiu a temporada no nono posto da Liga, com 38 pontos, ao passo que o Lillestrom é 11.º no campeonato da Noruega, com 13 pontos, ao fim de 11 jornadas.