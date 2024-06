O Boavista oficializou, esta sexta-feira, a saída de Jorge Simão do comando técnico. Como avançou o Maisfutebol, o técnico, de 47 anos, não chegou a acordo com a administração para a renovação do contrato, por mais uma época.

Assim termina o segundo ciclo de Jorge Simão enquanto treinador das «Panteras». Em cinco jogos, o Boavista empatou três e perdeu outros dois. Em todo o caso, assegurou a manutenção.

Jorge Simão já orientado o Boavista entre 2017 e 2019.

«O Boavista agradece o empenho, dedicação e profissionalismo demonstrado por Jorge Simão. Boa sorte para o que se segue», lê-se na publicação dos «Axadrezados».