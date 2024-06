Após ter assegurado a permanência na Liga, Jorge Simão não vai prosseguir ao comando do Boavista para a próxima época.



Segundo foi possível saber, o técnico, de 47 anos, não chegou a acordo com a direção axadrezada para assinar por mais uma época e vai deixar o clube. Encerra-se assim a segunda passagem do treinador pelo Bessa com um registo de três empates e duas derrotas em cinco partidas.

Jorge Simão já tinha, lembre-se, orientado o Boavista entre 2017 e 2019.