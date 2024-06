Esta quinta-feira, Joel Silva, médio do Boavista, renovou contrato por mais três épocas, informou o clube.

«Joel Silva prolongou o contrato com o Boavista FC por mais três anos, ficando agora ligado ao Clube até ao final da época de 2026/27», pode ler-se no comunicado oficial.

Com apenas 21 anos, o português realizou a segunda época como profissional e prepara-se agora para mais uma. Sobre a renovação, Joel Silva sente-se «feliz», «orgulhoso» e agradece a «todos os que acompanharam neste percurso».

«Sinto uma alegria imensa com esta renovação e estou muito orgulhoso por saber que o clube conta comigo. Isto dá-me ainda mais confiança para continuar o meu processo de crescimento. Já estou cá há vários anos e quero agradecer muito ao Boavista por me ter ajudado a chegar a este nível. Não conseguia alcançar este sonho sem a ajuda de todos os que me acompanharam neste percurso. É um clube com muita mística, sempre me transmitiram estes valores na formação e, graças a isso, tornei-me um jogador com muita garra e alma», referiu o jogador, em declarações aos canais do clube.

Até ao momento, Joel Silva fez um total de 24 jogos com a camisola dos axadrezados, tendo marcado um golo. Para a próxima época, o jovem médio quer «dar o máximo» com o objetivo de ter uma «presença mais assídua na equipa».