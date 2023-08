O Casa Pia despediu-se esta quarta-feira do médio camaronês Yan Eteki, oficializado terça-feira no Alcorcón, da segunda divisão espanhola, após meia época emprestado ao Cartagena, do mesmo escalão daquele país.

O internacional camaronês, de 25 anos, foi contratado pelos gansos no início da temporada passada, tendo feito parte do plantel durante a primeira metade da época, com 23 partidas realizadas e um golo, tendo depois sido cedido ao Cartagena no mercado de janeiro.

Na formação castelhana, Yan Eteki efetuou dez encontros, rumando agora ao Alcorcón e permanecendo no país onde realizou toda a sua carreira, à exceção do Casa Pia, tendo passado por Granada, Almería e Sevilha, em que realizou grande parte da sua formação.