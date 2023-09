O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Rio Ave (1-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

[Empate é justo?] Acho que ambas as equipas tentaram praticar um bom futebol, foi sempre um jogo bem disputado, às vezes nós mais por cima, outras o Rio Ave. Não tantas como nós, mas sempre que foram à baliza, foram com muito veneno. Ao nível dos ataques, tivemos um caudal ofensivo muito maior, tivemos 95 ataques contra 47 do Rio Ave. Para mim a chave deste jogo tem muito a ver com esta falta de definição no último terço, se tivéssemos outra definição, podíamos ter tido outro resultado. Acho que o Luís [Freire, treinador do Rio Ave] pode considerar o empate justo, mas na minha opinião podíamos ter ganho o jogo se tivéssemos sido mais competentes no último terço a definir. É mais um ponto na nossa caminhada. A minha equipa esta de parabéns pela audácia e competitividade que teve, mas faltou-nos um bocado de sangue frio no ataque. Se melhorarmos o último terço e as nossas decisões, podemos fazer resultados diferentes.

[Golo do Rio Ave a abrir a segunda parte comprometeu o resultado?] Muita das vezes nem foi uma questão de eficácia. A nossa eficácia foi na forma como assistimos e como muitas vezes perdemos lances claros para poder assistir. Foi da falta de aproveitamento das oportunidades que tivemos. Foram más definições da nossa parte, que podemos melhorar. Os golos são um bocadinho parecidos. As substituições, na minha opinião também, vieram acrescentar. É continuarmos o nosso caminho, percebermos que temos coisas a melhorar, mas é mais um ponto na nossa caminhada.

[Está mais descansado com o fecho do mercado?] Não foi por ter fechado o mercado que estou mais ou menos descansado. É a lei do mercado, é igual para toda a gente. Há mercados que ainda estão abertos, ainda pode haver alguma saída, estamos preparados para isso. E o mercado também está aberto para jogadores livres. Esta paragem vai acima de tudo permitir que alguns jogadores que não tenham jogado tanto se possam integrar. Estamos bem, cinco pontos em quatro jogos, um deles com o Sporting, merecíamos ter mais, mas temos de perceber que tivemos pela frente adversários muito positivos. Esta pausa vai ser muito positiva, para estabilizarmos a cabeça de alguns jogadores, que quando são jovens não é fácil estarem associados a saídas e depois acabam por ficar.»