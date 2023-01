O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara (2-1), em jogo da 18.ª jornada do campeonato, na qual elogiou Yuki Soma, internacional japonês que reforçou a equipa lisboeta neste mercado:

[Como está a ser a adaptação de Yuki Soma?] «Curiosamente, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, tem sido uma adaptação fantástica. Vem claramente a apostar na carreira, um jogador consagrado no Japão, que veio à procura de novos desafios, não de dinheiro. Chegou com uma vontade enorme e a falar um português básico, para vermos a preocupação que teve. Todo o mérito para o nosso diretor desportivo [Diogo Boa Alma], que é um conhecedor profundo do futebol nipónico. Apresentou-nos o jogador e fomos da opinião que seria uma mais valia. A adaptação nunca vai ser um problema. Todos os dias quer aprender novas palavras, quer-se familiarizar. Vai ser uma grande surpresa nesta segunda volta.

[De que forma é que contratações como o Soma consolidam o projeto do Casa Pia no futebol português?] Acho que o Casa Pia tem uma história muito grande, já consolidada no futebol português. Com a chegada de novos investidores internacionalizou-se e a pouco a pouco abrimos a nossa imagem lá fora. Hoje em dia o Casa Pia começa a ser reconhecido além fronteiras e isso muito se deve ao excelente trabalho que temos feito ao nível da imagem, tentamos que seja diferente. Acreditamos que conseguimos cativar jogadores pelo projeto, pela diferença da nossa mentalidade, e não só pelo dinheiro. Acreditamos que não são só os resultados que interessam e queremos que toda a gente trabalhe todos os dias com um sorriso nos lábios. E acredito que ao longo destes três anos em que iniciamos este projeto, há um Casa Pia diferente e é esse Casa Pia que queremos continuar a melhorar. O clube esta em transformação, acabam por ser passos naturais.»