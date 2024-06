Na semana em que sobem à Primeira RFEF, terceira divisão espanhola, o Marbella tem mais razões para festejar Casemiro se ter tornado um dos acionistas do clube.

«O entusiasmo e o compromisso que Casemiro demonstra com o projeto do Marbella FC fica evidente com a sua incorporação na estrutura accionista do clube. Não só Marbella, mas também toda a cidade, sente-se orgulhosa por um atleta da sua dimensão global querer pertencer à nossa família», pode ler-se no comunicado oficial do clube, publicado esta terça-feira.

Vencedor de cinco Ligas dos Campeões, estrela do Real Madrid e atualmente no Manchester United, Casemiro referiu que está «apaixonado pela cidade» e quer levar o Marbella «ao topo».

«É uma honra juntar-me ao Marbella Fútbol Club, porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Já estive várias vezes em Marbella com a minha família e os meus filhos. A minha mulher e eu estamos apaixonados por esta cidade, à qual queremos estar ligados toda a vida. Sem dúvida que juntos sonharemos alto levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à Primeira Divisão», admitiu.

De recordar que o médio de 32 anos foi formado no São Paulo, mas mudou-se para o Real Madrid em 2012/13. Posteriormente representou o FC Porto, em 2014/15, por empréstimo, mas acabou por jogar mais sete épocas com a camisola dos merengues. Desde 2022/23 veste as cores do Manchester United.