O diretor de segurança do FC Porto, Carlos Miguel Alves Carvalho, bem como a SAD do FC Porto, são alvos de um processo disciplinar pelo jogo ante o Arouca, da 14.ª jornada da I Liga, disputado a 28 de dezembro, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira.

Os dragões foram ainda multados pelo jogo do último sábado, ante o Casa Pia, no Jamor, da 15.ª jornada do campeonato, em mais de cinco mil euros.

Uma multa de 2.040 euros é devida a «atraso no reinício do jogo». De acordo com o CD da FPF, de acordo com o relatório do árbitro e do delegado da Liga, «a segunda parte do jogo iniciou-se com seis minutos de atraso devido à entrada tardia no terreno por parte do FC Porto».

«Quando indagado acerca do motivo, o capitão da referida equipa informou que o sucedido deveu-se a um problema com as chuteiras de um colega» e que «apesar de todas as insistências por parte da equipa de delegados da Liga para que tal não sucedesse, a segunda parte do jogo iniciou-se com seis minutos de atraso». «Para o referido atraso, foi apresentada a justificação, por parte dos responsáveis [ndr: do FC Porto] de que o mesmo se ficou a dever à necessidade de alteração de chuteiras dos jogadores».

Além disso, houve uma multa de 3.190 euros por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».

O Casa Pia também foi multado, em 612 euros, pela «entrada e permanência» dos objetos pirotécnicos que acabaram utilizados pelos adeptos visitantes.