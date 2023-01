O guarda-redes Francisco Meixedo e o avançado Evanilson prosseguiram tratamento esta quarta-feira, na sessão de trabalhos do FC Porto, enquanto o central Pepe fez trabalho de ginásio e Zaidu realizou treino condicionado.

De acordo com a informação prestada pelo FC Porto no seu sítio oficial, estes continuam a ser os quatro nomes dos azuis e brancos no boletim clínico, na véspera do jogo com o Arouca.

Os dragões recebem a equipa comandada por Armando Evangelista nos oitavos de final da Taça de Portugal, pelas 20h45 de quarta-feira, num jogo para o qual o treinador Sérgio Conceição surpreendeu ao revelar, esta terça-feira, o onze inicial.