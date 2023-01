O treinador do Arouca, Armando Evangelista, afirmou esta terça-feira que espera uma resposta diferente na deslocação ao terreno do FC Porto, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, e depois da goleada sofrida frente aos dragões há cerca de duas semanas.

A 28 de dezembro, numa partida da Liga, a equipa arouquense foi goleada no Dragão por 5-1.

«A competição é diferente do campeonato, é a eliminar, e vamos fazer das possibilidades que temos forças, para seguir em frente», disse, citado pela Lusa.

«Acima de todo, deste jogo esperamos dificuldades, porque são sabidas as diferenças que existem entre as duas equipas. A acrescentar a isso temos um FC Porto que no último jogo teve um desaire e com certeza vai querer retificar perante os adeptos. Depois, há os objetivos que o FC Porto tem para a Taça. É óbvio que esta Taça está sempre presente nos objetivos de época do FC Porto. Só por isso se vê o grau de dificuldade», prosseguiu.

O técnico de 49 anos garantiu, de resto, que não fará qualquer tipo de poupanças na sua equipa: «Será de esperar o melhor ‘onze’ do Arouca. Não faz sentido a rotação e nós, nesta fase, escolhemos o melhor ‘onze’ para poder fazer frente às dificuldades que vamos ter, que vão ser muitas, pelas diferenças, pelo último resultado do FC Porto, pelos objetivos que uma equipa como o FC Porto tem nesta competição. Todas as nossas forças têm de estar acima do máximo para equilibrar o jogo e continuar em todas as frentes.»

«A nossa motivação é sermos competitivos. É verdade que, estando nas três competições, é um fator histórico, mas não estamos aqui para fazer rezar a história. Estamos satisfeitos com o que temos vindo a fazer, nada pode beliscar isso, mas temos de continuar a ser competitivos, a ter capacidade de resposta como tivemos aqui com o Estoril Praia. É importante acreditar no processo, porque é isso que nos vai levar a ter mais vitórias, a poder continuar na Taça», concluiu.

O FC Porto recebe o Arouca esta quarta-feira, a partir das 20h45, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.