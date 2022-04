O Sporting vai ter de pagar mais de 25 mil euros em multa relativos ao comportamento incorreto do público, na visita a Tondela, da jornada 29 da Liga.

O emblema leonino foi punido com duas multas de 10.200 euros pelo arremesso de tochas para o relvado, sendo que em dois momentos foi mesmo necessário parar o jogo.

O Conselho de Disciplina aplicou ainda uma multa de 4.460 euros pelo uso de outro material pirotécnico, e ainda uma coima de 1.020 por insultos, para além de uma garrafa atirada para o recinto de jogo.

O Tondela viu-lhe aplicadas duas multas por comportamento incorreto do público: uma de 1.785 euros, e outra de 408 euros. O emblema beirão terá de pagar ainda 694 euros por atraso no início ou reinício do jogo.

De recordar ainda que o Tondela-Sporting ditou um jogo de suspensão para Matheus Reis, já que o defesa leonino completou uma série de cinco cartões amarelos.