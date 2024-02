O Sporting foi multado em 1.530 euros por «inobservância de outros deveres», associados à exibição de três faixas com medidas superiores a metro por metro, no jogo ante o Casa Pia, da 19.ª jornada da I Liga, na segunda-feira.

De acordo com o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no mapa de castigos publicado esta quinta-feira, houve «incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida».

«Aos 30 minutos da primeira parte, foi exibida, por adeptos afetos à equipa visitada, Sporting, na bancada Sul Setor A14, fora da ZCEAP, uma faixa, com medidas superiores a 1x1, com a seguinte inscrição: “Enquanto houver estrada para andar”. A faixa foi exibida durante um minuto. (...) Aos 30 minutos da primeira parte, foi exibida, por adeptos afetos à equipa visitada, Sporting, na bancada Norte Setor A18, fora da ZCEAP, duas faixas, com medidas superiores a 1x1, com as seguintes inscrições: “A gente vai continuar” e “A apoiar”. Ambas as faixas foram exibidas durante um minuto», refere o CD da FPF.

Os leões tiveram ainda uma multa mais pesada, de 5.100 euros, por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» no duelo em que o Sporting goleou o Casa Pia por 8-0.