O primeiro castor nascido em 400 anos em Exmoor, em Inglaterra, foi batizado com o nome de... Rashford.

O animal, que nasceu no Holnicote Estate, propriedade do National Trust, foi batizado em homenagem ao avançado do Manchester United Marcus Rashford depois de uma votação nas redes sociais.

A instituição de caridade abriu a votação no Twitter para nomear o castor como parte das comemorações da prestação inglesa no Euro 2020. Rashford recebeu metade dos votos, ficando à frente de Banksy, uma referência às margens dos rios, onde os castores fazem as suas casas.



Nos comentários, o castor foi apelidado de Gnashford, uma pequena variação de Rashford, usando a expressão «gnash» - moer com os dentes juntos, como fazem os castores.

Marcus Rashford recebe esta homenagem depois de ter falhado uma das grandes penalidades no final do Europeu, vencido pela Itália.