Cerca de 24 horas depois da derrota da Inglaterra na final do Euro 2020, frente à Itália, Marcus Rashford deixou uma sentida mensagem nas redes sociais.

O avançado do Manchester United foi um dos jogadores que falhou no desempate por penáltis e, lamentavelmente, tem sido alvo de muitos insultos racistas.

Na mensagem, Rashford diz que jamais pedirá desculpa por ser quem é.

A mensagem de Rashford na íntegra:

«Nem sei por onde começar nem sei como expressar em palavras aquilo que sinto neste preciso momento. Tive uma época complicada, penso que isso ficou à vista de toda a gente e provavelmente fui para esta final com um bocado de falta de confiança.

Sempre confiei em mim nos penáltis, mas alguma coisa não batia certo. Durante o longo caminho até à baliza fui ganhando um bocado de tempo para mim e infelizmente o resultado não foi o que queria. Senti-me como se tivesse desapontado os meus colegas de equipa. Senti-me como se tivesse desapontado o mundo inteiro. Um penálti foi tudo o que me pediram de contribuição para a equipa. Consigo marcar penáltis a dormir, portanto porque não este? O momento tem estado a passar pela minha cabeça desde que rematei, e não encontro uma palavra para descrever como me sinto.

Uma final. 55 anos. Um penálti. História. Tudo o que posso dizer é desculpa. Quem me dera que tivesse sido diferente. Enquanto continuo a pedir desculpa, quero dizer aos meus companheiros de equipa. Este verão foi um dos melhores que já tive na minha e todos vocês tiveram um papel nisso. Foi construída uma irmandade que é inquebrável. Os vossos sucessos são os meus. Os vossos falhanços são os meus.

Cresci num desporto onde é de esperar que tenha de ler coisas sobre mim. Seja a cor da minha pele, o local onde nasci ou, mais recentemente, como decido passar o meu tempo fora de campo. Aceito críticas sobre a minha performance o dia todo, o meu penálti não foi suficientemente bom, deveria ter entrado, mas nunca vou pedir desculpa por ser quem sou ou por vir de onde vim. Nunca senti tanto orgulho como quando usei os três leões no meu peito e vi a minha família a torcer por mim numa multidão de milhares de pessoas. Sonhei com dias assim.

As mensagens positivas que recebi hoje foram impressionantes e ver a resposta em Withington [local onde vandalizaram um mural de homenagem a Rashford] deixou-me à beira das lágrimas. As comunidades que me envolveram nos braços continuam a suportar-me. O meu nome é Marcus Rashford, tenho 23 anos, e sou um homem negro de Withington e Wythenshawe, Sul de Manchester United. Se não tiver mais nada, tenho isso.

Pelas mensagens gentis, obrigado. Vou voltar mais forte. Vamos voltar mais fortes.»