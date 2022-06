Dois dias depois de Luís Campos confirmar que continua como conselheiro externo do Celta, funções que vai acumular com o novo cargo no Paris Saint-Germain, o clube de Vigo anunciou a primeira contratação, uma aposta pessoal do dirigente português e que chega da Suécia.

Trata-se de Williot Swedberg, um médio de 18 anos, contratado ao Hammarby por 5 milhões de euros e que foi apresentado como... um produto do IKEA. Segundo conta o jornal espanhol As, o jovem jogador também tinha uma proposta dos belgas do Club Brugge e só opou pelo clube galego depois de visitar as duas cidades.

Confirmada a contratação, o Celta fez uma apresentação original, com Swedberg a abrir uma caixa do IKEA e a tirar de lá a camisola que vai usar na nova equipa, com o número de 2027, o termo do contrato que acabou de assinar.

Ora veja: