Luís Campos foi anunciado como novo conselheiro do futebol do Paris Saint-Germain, mas vai continuar a colaborar com o Celta de Vigo.

Isso mesmo confirmou o clube espanhol esta quarta-feira, em comunicado.

«O Celta de vigo confirma que Luís Campos tem trabalho no clube nos últimos meses como consultor externo na área desportiva, juntamente com Juan Carlos Calero. (...) A vontade de ambas as partes é que a relação se estenda ao longo do tempo por muitos mais anos», lê-se, na nota.

Luís Campos, refira-se, foi anunciado como consultor externo do Celta de Vigo no passado mês de março, pelo presidente do emblema galego, Carlos Mouriño.