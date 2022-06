Abel Ferreira não fala com os jogadores do Palmeiras apenas sobre questões técnico-táticas. No final de mais um triunfo do Verdão, o técnico português voltou a dar uma «aula» na conferência de imprensa. Desta vez, o tema foi finanças.

«Se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila e não assistimos, como muitas vezes acontece, a jogadores que ganharam muito dinheiro e destroem o dinheiro todo. E, às vezes, é só uma questão de educação. É só ter três mealheiros: um para as despesas de todos os meses, outro para os meus objetivos e um que nunca posso mexer. A vida de futebolista passa rápido. Eles ganham muito, mas gastam muito também. Chapa ganha, chapa gasta», sublinhou Abel.

O técnico luso descreveu-se como um «formador de homens» e diz que prefere «ser conhecido como um bom homem do que bom treinador».

«Gosto de falar sobre isso. Pergunto: 'moleque, gastou dinheiro em carro. E casa, compraste?'. Temos de os puxar à terra. É também minha função educar. Sou melhor pai com eles do que com as minhas filhas», acrescentou.

Antes de deixar a sala de imprensa, Abel Ferreira revelou ainda que foi Luís Campos quem lhe transmitiu a importância da gestão financeira. O português, de resto, foi anunciado esta sexta-feira como conselheiro do futebol do PSG.

Abel Ferreira na sala de imprensa: