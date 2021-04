Em entrevista ao Celta de Vigo, o seu atual clube, Nolito recordou a passagem pelo Benfica, no início da década.

O internacional espanhol assumiu que ficou surpreendido com a dimensão dos encarnados e recordou o carinho que sempre recebeu por parte dos adeptos.

«Quando assinei pelo Benfica não imaginava que o clube tinha a massa associativa que tem. O estádio estava sempre cheio, cada vez que marcava um golo era uma satisfação enorme», começou por dizer.

«Senti sempre o carinho dos adeptos do Benfica, sobretudo quando passeava na rua com a minha mulher e a minha filha. Fui muito feliz no ano e meio que joguei lá», acrescentou.

Nolito representou o Benfica durante uma temporada e meia, entre junho de 2011 e janeiro de 2013: fez 63 jogos e marcou 16 golos.