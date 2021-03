Com seis jogadores ausentes dos trabalhos devido a compromissos nas seleções, o plantel principal do Benfica continua a trabalhar com alguns jogadores da formação secundária às ordens de Jorge Jesus.

Nesta quarta-feira, e tal como é possível constatar pelas imagens partilhadas pelos encarnados, o técnico chamou Kalaica, Henrique Araújo e Tomás Araújo. Estes dois últimos já tinham trabalhado com a equipa principal pelo menos numa das sessões realizadas na semana passada.

Além de Rafa, Vertonghen, Seferovic, Vlachodimos, Taarabt e Gonçalo Ramos, André Almeida e Samaris, por lesão, estão afastados das rotinas habituais do Benfica, que prepara o jogo da próxima segunda-feira com o Marítimo para a Liga.