O FC Porto conta com uma nova decoração no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, que foi mostrada pelo clube esta sexta-feira.

Num vídeo partilhado nas redes sociais do clube, vê-se um mural que assinala várias das principais conquistas nacionais e internacionais do clube, com alguns dos jogadores e treinadores mais marcantes da história azul e branca, desde Jorge Costa, Teófilo Cubillas, James Rodríguez ou José Maria Pedroto.

A parede, que agora predomina com as cores azuis e brancas de um modo renovado, tem ainda algumas frases marcantes, como uma do atual treinador Sérgio Conceição e ainda recortes de jornais a assinalar os feitos do clube.