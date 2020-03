As autoridades de saúde dos Açores colocaram o concelho de Povoação em cerca sanitária, por causa da pandemia de Covid-19.

Já há autoridades policiais em todas as entradas do concelho, incluindo caminhos rurais. Só entra quem reside no concelho e fica obrigado a permanecer em quarentena durante duas semanas.

O concelho de Povoação tem seis mil habitantes e seis freguesias, onde se inclui as Furnas, o ex-libris turístico da maior ilha dos Açores.

