O treinador do Benfica, Jorge Jesus, considerou que o Dínamo Kiev não é o adversário mais fraco do grupo E da Liga dos Campeões, justificando a sua visão com o treinador Mircea Lucescu e com os jogadores internacionais que o clube ucraniano tem no plantel.

Questionado sobre se um resultado que não seja a vitória em Kiev compromete as aspirações no grupo, Jesus disse que «olhar para o Dínamo Kiev como a equipa mais fraca do grupo, não é verdade, em nada».

«Tem o treinador com mais títulos do mundo no ativo [Lucescu], um treinador pelo qual tenho respeito e admiração muito grande, uma equipa que teve no Campeonato da Europa e cinco a seis titulares jogam no Dínamo. Isto são sinais de que vamos jogar contra uma grande equipa», disse, pondo a formação do leste da Europa ao nível dos outros rivais, Barcelona e Bayern Munique.

«Eu não olho para o Dínamo Kiev diferente do Barcelona ou do Bayern. Para mim, o Dínamo Kiev é tão forte quanto o Barcelona e como o Bayern. Se me perguntarem se quando jogar contra o Barcelona se penso ganhar, penso. Se me perguntarem quando jogar com o Bayern se penso ganhar, penso. Se me perguntarem se o Dínamo é a mesma coisa: é. Mas não olho para o Dínamo Kiev diferente dos outros. Zero!», respondeu, de forma incisiva.

O Dínamo-Benfica joga-se a partir das 20 horas de terça-feira. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.