Cristiano Ronaldo chegou aos 750 golos na carreira profissional, esta quarta-feira, ao marcar na vitória da Juventus sobre o Dinamo de Kiev (3-0), para a Liga dos Campeões.

Este foi o golo 75 do internacional português pela «vecchia signora», o que corresponde a dez por cento do total.

A fatia maior pertence ao Real Madrid, claro: foram 450 golos com a camisola merengue.

Ronaldo marcou 118 tentos pelo Manchester United, soma 102 pela seleção portuguesa e começou a carreira com cinco golos pelo Sporting.

