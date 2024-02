O brasileiro Gabriel Magalhães projetou um «grande confronto» com o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na antevisão ao jogo no Estádio do Dragão, o defesa-central do Arsenal apontou que os dragões são «uma grande equipa e com história» na competição.

Gabriel avaliou ainda alguns dos principais jogadores do plantel portista, como Evanilson, compatriota que pode estar à porta da seleção brasileira.

«Conheço alguns jogadores [do FC Porto]. Sabemos que vai ser um confronto difícil, o FC Porto tem jogadores de muita qualidade, é um clube que tem uma história muito grande, mas estamos focados em nós. Sabemos como vai ser difícil, mas trabalhámos bem e estamos preparados», sublinhou o jogador de 26 anos, em conferência de imprensa.

«O Evanilson é um jogador com quem pude estar algumas vezes, mas não tenho acompanhado frequentemente. É um jogador de bastante qualidade, vai ser um grande confronto», vincou.

Já sobre Pepe, que tem mais 14 anos e joga na mesma posição, Gabriel destacou o vasto currículo.

«Sabemos da história dele no futebol. É um jogador muito respeitado pela forma e nível a que tem jogado com a sua idade. Tenho esse objetivo de poder jogar o máximo possível. É um jogador que tem uma história muito linda», reconheceu.

O internacional brasileiro considerou ainda que o Arsenal está a atravessar um bom momento na temporada e sente que a equipa pode «competir em qualquer prova», apesar do «feeling» diferente da Champions.

«Vimos numa fase crescente, queremos continuar amanhã [quarta-feira], vai ser um grande jogo. Estou focado em nós, não no que o FC Porto deve ou vai fazer. Estamos focados no que temos de fazer», finalizou.

FC Porto e Arsenal defrontam-se esta quinta-feira no Dragão, a partir das 20h00, num jogo que terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.