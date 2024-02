Sem competir há três meses devido a lesão, Fábio Vieira regressou aos treinos do Arsenal e viajou com a equipa para Portugal, na véspera do duelo com o FC Porto. Na antevisão à partida, Mikel Arteta elogiou o médio português.

«Estou muito feliz com ele, mas triste ao mesmo tempo, porque tem sido um período difícil para ele. Quando estava a ganhar ritmo, lesionou-se como na época passada. É um jogador com um talento enorme e vamos tirar o melhor dele», disse o técnico dos «gunners» em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, palco do jogo de quarta-feira.

Arteta revelou ainda que o médio insistiu para integrar a comitiva e reencontrar o FC Porto.

«Ele insistiu, porque queria muito estar aqui. É muito importante porque esteve cá dentro e viveu a cultura do clube. Na Europa, é preciso entender o contexto doo jogo, que tipo de equipa e atmosfera vamos enfrentar e ele deu-nos informação importante, que é relevante para nós», confessou.

O FC Porto-Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está agendado para as 20h00 desta quarta-feira e terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.