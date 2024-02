O médio português Fábio Vieira integrou a comitiva do Arsenal que viajou na tarde desta terça-feira para o Porto, tendo em vista o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O antigo jogador do FC Porto, que passou os últimos três meses a recuperar de uma lesão na virilha, treinou às ordens de Mikel Arteta esta manhã e poderá entrar nas opções para o jogo com os portistas.

A partida entre dragões e «gunners» está agendada para quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Pode seguir a transmissão televisiva na TVI e o acompanhamento AO MINUTO no site e APP do Maisfutebol.